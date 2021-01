Tierwelt in der Grafschaft : Vom Aussterben bedrohte Tiere

Moers/Neukirchen-Vluyn Auch die Tierwelt am Niederrhein bleibt vom Artensterben nicht verschont. Dazu zählen auch seltene Tiere in Moers und Neukirchen-Vluyn. Die Naturschutzorganisationen Nabu, Bund und LNU haben die Volksinitiative Artenvielfalt auf den Weg gebracht.

(jabe) In Zeiten zunehmenden Artensterbens wird auch die Tierwelt des Niederrheins nicht verschont. Lebten in den 1990ern noch Wachtelkönig, Sumpfohreule und Baumpieper in Moers und Neukirchen-Vluyn, so kämpft die Region heute zunehmend mit schwindender Biodiversität und einem frappierenden Artenrückgang. So steht es inzwischen schlecht um die Moerser Bestände der Nachtigall, des Baumfalken und des Kammmolches.