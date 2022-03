Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn : Post aus Japan für „Das pinke Kreuz“

Naoko Oshima schickte ihren Einspruch per Luftpost zu. Foto: Anja R. Steinhof

Neukirchen-Vluyn Der Widerstand gegen den geplanten Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn zieht weite Kreise. Das Aktionsbündnis „Das pinke Kreuz“ erhielt nun sogar einen Einspruch aus Tokio.

Unglaubliche 9322 Kilometer – das ist die Luftliniendistanz zwischen Tokio in Japan und Neukirchen-Vluyn. Und genau diesen Weg hat der Einspruch von Naoko Oshima per Luftpost zurückgelegt. Damit dürfte er der Einspruch mit der längsten Anreise im Widerstand gegen den geplanten Kiesabbau sein. Er ergänzt die stetig wachsende Menge weiterer Einwendungen, die „Das pinke Kreuz“ seit Wochen sammelt und demnächst an den Regionalverband Ruhr (RVR) in Essen übergeben wird.

Naoko Oshima wendet sich in ihrem Einspruch auf Englisch an den RVR: Sie liebe Neukirchen-Vluyn als hübsche und liebenswerte Stadt, in der ihre Freundin Vera Badder geboren und aufgewachsen sei, schreibt die 52-jährige Japanerin. „Ich mag die Tiere und die Natur in den Feldern von Neukirchen-Vluyn. Bitte zerstört nicht diesen schönen Teil der Heimatstadt meiner Freunde!“

Sie und Vera Badder, die als eine der Aktiven das Aktionsbündnis „Das pinke Kreuz“ unterstützt, sind seit Dezember 1995 miteinander befreundet. Die beiden Frauen lernten sich bei einem Rock-Konzert in Kamp-Lintfort kennen. Seitdem war Naoko schon neunmal in Neukirchen-Vluyn, zuletzt im Dezember 2019. Die Sekretärin, die für eine spanische Solarenergie-Firma in Tokio arbeitet, kennt bereits viele Regionen in Deutschland. „Wir sind wie Schwestern“, beschreibt Vera Badder das Verhältnis zu ihrer japanischen Freundin, die Tiere und Rockmusik besonders liebt. Da ist nicht verwunderlich, dass Naoko ein großer Fan des Dong Open Air ist, welches ebenfalls vom Kiesabbau bedroht ist.