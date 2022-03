Veranstaltungen in Neukirchen-Vluyn : Mit dem Ostermarkt fällt der Startschuss

„Ach, du dickes Ei!“ – der erste Markt der Möglichkeiten in 2022 widmet sich dem Osterfest. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Der Veranstaltungskalender der Stadt Neukirchen-Vluyn füllt sich. Die Verwaltung zeigt sich zuversichtlich, dass vieles in diesem Jahr wieder möglich sein wird und gibt einen ersten Überblick über geplante Events.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Aktuelle Lockerungen im Coronaschutz lassen hoffen, dass im Veranstaltungsjahr 2022 wieder mehr Events möglich sein werden als in den vergangenen Jahren. Die Stadt Neukirchen-Vluyn und ihre Kooperationspartner haben daher ein buntes Event-Programm auf die Beine gestellt. Änderungen und Einschränkungen aufgrund der pandemischen Lage müssten aber weiter einkalkuliert werden, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Den Start macht der Markt der Möglichkeiten am Donnerstag, 7. April. Unter dem Motto „Ach du dickes Ei! Der Ostermarkt“ finden die Besucherinnen und Besucher hier in der Zeit von 14 bis 18 Uhr Dekoartikel und Geschenke für die bevorstehenden Feiertage. Der Neukirchener Erziehungsverein, der Förderverein der Gerhard-Tersteegen-Schule und die Dorfmasche bieten Genähtes, Gestricktes oder Gebasteltes für Haus und Garten. Auch bei der Tuwas-Genossenschaft ist neben frischem Gemüse, Obst und Pflanzen das eine oder andere Schätzchen beim Trödel zu haben. Außerdem kann man sich vor Ort über das Repair Café informieren.

Info Coronaschutzverordnung des Landes NRW Volksfeste Nach der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalens unterliegen Volksfeste und ähnliche Veranstaltungen der 3G-Regel. Dies werdee vor Ort stichprobenartig kontrolliert, teilt die Stadt Neukirchen-Vluyn mit. Über eventuelle Änderungen des Zugangs kurzfristig vor dem Termin sollten sich interessierte Besucher informieren.

Leckere Äpfel und Apfelprodukte bringt der Apfelgarten Heckes mit, bei der Dorfmasche laden Waffeln und hausgemachter Möhreneintopf mit oder ohne Einlage zum Schlemmen ein. Wer die Fahrradrikschas des Projekts „Radeln ohne Alter“ kennenlernen möchte, hat vor Ort die Gelegenheit, mit den Piloten ins Gespräch zu kommen.

Der beliebte Bauernmarkt „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Denkmalplatz in Neukirchen (Ecke Mozartstraße/Andreas-Bräm-Straße) wird von April bis Oktober wieder an jedem ersten Donnerstag im Monat von 14 Uhr bis 18 Uhr von besonderen Aktionen begleitet. Es werden zusätzliche Stände oder Aktionen angeboten, die auf lokale Initiativen und spezielle Angebote des Einzelhandels aufmerksam machen. In den Sommerferien pausiert der Markt der Möglichkeiten.

Auch der beliebte Feierabendmarkt in Vluyn soll wieder regelmäßig statt finden. Als Termine nennt Stadtmarketing hier den 12. Mai, 23. Juni (verlegt wegen Feiertag), 14. Juli, 11. August, 8. September. Jeweils von 16 bis 21 Uhr steht der Genuss auf dem Vluyner Platz im Vordergrund.

2020 und 2021 musst der Vluyner Mai coronabedingt abgesagt werden. Am Wochenende 21. und 22. Mai soll es ein Comeback geben. Weinhändler und Gastronomen locken dann mit leckeren Speisen und Getränken. Kunsthandwerker, Vereine, der örtliche Einzelhandel und ein tolles Bühnenprogramm mit Musik, Information und Vereinspräsentationen runden das Programm ab.

Nur wenige Wochen später lockt die traditionelle Klompenkirmes vom 10. bis 13. Juni die großen und kleinen Besucher nach Vluyn. Auch im Gewerbepark Neukirchen-Nord soll in diesem Jahr wieder gefeiert werden: Das Gewerbeparkfest ist für Sonntag, 12. Juni, geplant. Weiter geht es mit der Missionshoffete am 18. Juni und mit der Eröffnung der Ausstellung „Land der Flunen“ am 25. Juni. Neukirchen-Vluyn beteiligt sich auch 2022 wieder am Niederrheinischen Radwandertag. Dieser findet am Sonntag, 3. Juli, statt. Weitere Termin im Sommer: der Aktionstag Niederberg (7. August) und das Festival der Höfe (27. August bis 4. September).

Als Ersatz für das Erntedankfest soll auch in diesem Jahr wieder das „Dorfleben“ in Neukirchen am 17. September stattfinden. Den Abschluss macht der Martinsmarkt Vluyn rund um die historische Stadtkirche am 5. und 6. November.