Telekom : Glasfaserausbau in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die Telekom verlegt ab April rund 930 Glasfaser-Anschlüsse für Vluyn-Mitte. Wie Mieter und Hauseigentümer nun zum schnellen Internet kommen.

Die Telekom wird ab April in Neukirchen-Vluyn, genauer Vluyn-Mitte, ein Glasfasernetz für rund 930 Haushalte ausbauen. Das neue Netz ermögliche Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s), teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Es sei so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind. Wer sich jetzt für einen Glasfaser-Anschluss entscheide, bekomme den Hausanschluss kostenfrei. Hauseigentümerinnen und -eigentümer würden dadurch rund 800 Euro sparen können.

Bürgermeister Ralf Köpke freut sich über den Beginn des Breitbandausbaus in Vluyn: „Die Pandemie hat uns gezeigt, wie unverzichtbar das Internet in Beruf, Schule und Freizeit ist. Die Telekom bietet mit diesem eigenwirtschaftlichen Angebot als Ergänzung des geförderten Glasfaserausbaus Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich schnellen Zugang zu sichern. Das Angebot wird es im kommenden Jahr auch in Vluyn-Süd geben – ein weiterer Beitrag zu einem flächendeckenden Netz in unserer Stadt.“