Mittelstands- und Wirtschaftsunion Neukirchen-Vluyn : MIT hält Weiterbetrieb von Kernkraftwerken für möglich

Neukirchen-Vluyn Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Neukirchen-Vluyn kritisiert die Bundesregierung für ihre Ablehnung eines Weiterbetriebs der Kernkraftwerke in Deutschland.

(RP) „Der Krieg in der Ukraine muss zu einem Umdenken in unserer Energiepolitik führen. Wir sollten jetzt jede Option prüfen, unsere Abhängigkeit von Russland zu verringern, und zwar sofort“, sagt Michael Darda, stellvertretender Vorsitzender der MIT Neukirchen-Vluyn. „Die bisherigen Gegenargumente der Regierung halte ich durch die Betreiber und Kernenergieexperten für weitgehend widerlegt. Wenn man will, ist ein Weiterbetrieb von sechs Reaktoren durchaus möglich“, so Darda. Hierzu führt die MIT Deutschland an, dass die Kernkraft im vergangenen Jahr für fast zwölf Prozent der deutschen Bruttostromerzeugung gesorgt hat. „Wenn wir unsere sechs Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, könnten wir mehr als zwei Drittel der Verstromung durch Gas ersetzen. Das wäre aktuell eine Entlastung von Wirtschaft und Verbraucher im Hinblick auf die hohen Ernergiepreise und außerdem ein enormer Beitrag gegen den Klimawandel, weil wir unsere CO 2 -Emissionen erheblich reduzieren würden“, so Darda.