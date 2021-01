Spende des Unternehmens Trox : Schutz aus Neukirchen-Vluyn für Senioren in Niederbayern

Trox-Serviceleiter Oliver Beck mit einem der neuen Geräte in der Caritas-Einrichtung in Zwiesel. Neben ihm der Technische Leiter Markus Kollmaier (Mitte) und Einrichtungsleiter Gerald Schröder (rechts). Foto: Trox

Neukirchen-Vluyn Im Rahmen der Pandemie leisten die Luftreinigungssysteme des Unternehmens Trox bereits in den Schulen in Neukirchen-Vluyn gute Dienste. Jetzt kommen sie auch in einem Pflegeheim in Zwiesel zum Einsatz. Hintergrund für die Spende war ein Fernsehauftritt der dortigen Landrätin.

Über zusätzlichen Schutz in der Corona-Pandemie können sich die Senioren sowie das Personal in der Caritas-Senioren- und Pflegeeinrichtung in Zwiesel erhalten: Ab sofort sorgen dort in zwei zentralen Bereichen zwei gespendete Luftreiniger des Neukirchen-Vluyner Unternehmens Trox für ein signifikant gemindertes Infektionsrisiko. Die Bewohner der Senioreneinrichtung sind und waren von der Pandemie besonders hart getroffen: Zahlreiche Bewohner sind dort mit dem Virus infiziert, die Hälfte des Personals fällt wegen eigener Erkrankung oder Quarantäne aus. Die Verantwortlichen von Trox in Neukirchen-Vluyn waren über den Fernsehauftritt der Regener Landrätin Rita Röhrl auf die prekäre Lage in dem Pflegeheim aufmerksam geworden.

Die beiden Luftreiniger wurden, sozusagen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, am 22. Dezember in St. Helena aufgestellt. „Die normalen Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zwar weiter streng zu beachten, aber die Luftreiniger tragen dazu bei, die Situation ein wenig zu entspannen“, erläutert Diözesan-Caritasdirektor Michael Endres, wenn dann generell das gemeinschaftliche Zusammensein wieder möglich sei. Der Caritasvorstand dankte der Trox GmbH für die spontane Spende.