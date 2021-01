Polizei zieht Sprengstoffexperten hinzu : Verstoß gegen Sprengstoffgesetz: Moerser hortet Feuerwerk in Garage

Verstoß gegen Sprengstoffgesetz: Moerser hortet Feuerwerk in Garage

Ein Moerser hat zum Teil illegales Feuerwerk in seiner Garage aufbewahrt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Grafschaft Die Kreispolizei berichtet von insgesamt weniger silvesterbedingten Einsätzen als im vergangenen Jahr. In Kamp-Lintfort gab es Verletzte bei einem Brand.

Einen Sprengstoffentschärfer des Landeskriminalamts (LKA) musste die Polizei in Moers am Silverstertag bei einem Einsatz in der Stadtmitte hinzurufen. Wie mitgeteilt wird, hatten Anwohner der Sandstraße um 13.30 Uhr gemeldet, dass ein 21 Jahre alter Mann aus Moers Feuerwerk aus seiner Garage heraus verkauft. Vor Ort fanden die Beamten große Mengen Feuerwerkskörper, die teilweise nicht die erforderlichen Prüfzeichen aufwiesen. Ein Verkauf, heißt es, habe allerdings nicht nachgewiesen werden können. Zur Begutachtung wurde ein Entschärfer des LKA hinzugezogen. Die nicht zugelassene Pyrotechnik wurde sichergestellt und gegen den 21-Jährigen Strafanzeige erstattet.