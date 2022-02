Aktion Rheurdt : St. Martinus setzt ein Zeichen für den Frieden

Rheurdt Pastor Norbert Derrix ruft dazu auf, bunte Bilder mit Friedenstauben in die Fenster zu hängen und einmal täglich für die Menschen in der Ukraine zu beten. Wo die Malvorlagen erhältlich sind.

Die katholische Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt - Schaephuysen - Tönisberg zeigt sich solidarisch mit den Menschen in der Urkraine. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Kirchengemeinde will man ein Zeichen setzen für den Frieden. Dazu findet sich auf der Homepage der Gemeinde https://st.martinus-rst.de/ ein Link über den man zu einer Malvorlage einer Friedenstaube gelangt. „Ich möchte alle bitten, die Taube in der Vorlage von den Kindern ganz bunt ausmalen zu lassen, das bunte Bild ans Fenster zu hängen und das Gebet auf der Rückseite einmal am Tag mit Ihrem Kind beten. Ich werde fertig ausgedruckte Tauben mit Gebet auch in den Kirchen auslegen. Wenn wir alle miteinander beten, wird Gott uns helfen – wie auch immer“, so Pastor Norbert Derrix.