Kreis Wesel : NRW kündigt Novavax-Lieferung für 26. Februar an

NRW kündigt Novavax-Lieferung für 26. Februar an

Kreis Wesel Aktuell dürfen nur Personen mit Novavax geimpft werden, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind oder aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mit den zugelassenen mRNA-Impfstoffen geimpft werden können. Wo und ab wann man an Termine kommt.

Im Laufe des Samstags, 26. Februar, soll der Kreis Wesel rund 4000 Dosen des Impfstoffs Novavoxid (Novavax) erhalten. Das hat die Verwaltung am Freitag mitgeteilt. Laut Erlass wird der dem Land NRW zugehende Impfstoff auf die Kreise und kreisfreien Städte entsprechend ihres Anteils der volljährigen Bevölkerung aufgeteilt. Das Land, heißt es darin, werde entgegen einer früheren Ankündigung bereits ab der ersten Lieferung 50 Prozent der Impfdosen zur Sicherstellung der Zweitimpfungen einbehalten.

Für alle anderen Impfungen ist an den Impfstandorten des Kreises Wesel weiterhin keine Terminvereinbarung erforderlich. Am kommenden Sonntag, 27. Februar, übernimmt der Kreis erneut die Räumlichkeiten in der Moerser Rathauskantine, Rathausplatz 1, um dort von 10 bis 15 Uhr Impfungen speziell für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ohne Termin anzubieten. Dort sind sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen möglich.