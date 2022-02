Aktion für den Frieden : Grevenbroicher beten für Menschen in der Ukraine

Die Veranstaltung auf dem Marktplatz zählte rund 100 Teilnehmer. Foto: Staniek, Dieter

Grevenbroich Rund 100 Grevenbroicher sind der Einladung der evangelischen Kirchengemeinde gefolgt, sich an dem Friedensgebet zu beteiligen. Das Rathaus wurde in den Farben der ukrainischen Nationalflagge angestrahlt.

Bei einem Friedensgebet mit Pfarrer Michael Diezun und Pfarrerin Esther Weidner vor dem Alten Rathaus haben sich rund 100 Grevenbroicher am Freitagabend solidarisch mit den Menschen in der Ukraine gezeigt. Eingeladen hatte die evangelische Kirchengemeinde; zur Teilnahme aufgerufen hatte unter anderem der Bürgermeister. Anlass war der Angriff Russlands auf die Ukraine, der fast überall in der westlichen Welt scharf verurteilt wird. Die Grevenbroicher setzten nun ein Zeichen für den Frieden – und zeigten, in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine zu sein.

Die evangelischen Pfarrer Michael Diezun und Esther Weidner beteten. Foto: Staniek, Dieter

Mitarbeiter der Verwaltung hatten die Fenster des Rathauses in blau und gelb gestaltet, den Farben der ukrainischen Flagge. In diesen Farben wurde auch die Fassade angestrahlt. Bürgermeister Klaus Krützen selbst hatte den Angriff Russlands bereits am Donnerstag in sozialen Netzwerken verurteilt. „Putin hat einen barbarischen Überfall auf die Ukraine, in unserer Nachbarschaft, gestartet. Das ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, der durch nichts zu rechtfertigen ist“, schrieb der Bürgermeister: Putin sei nie an einer diplomatischen Lösung interessiert gewesen. „Ziel des russischen Präsidenten ist es, die Zeit zurückzudrehen, Grenzen in Europa zu verschieben und eine neue Weltordnung zu schaffen. Aber ich bin mir sicher, dass unsere westlichen Demokratien stärker sind als Tyrannei und Diktatur.“

Auch der katholische Pfarrer Meik Schirpenbach kündigte an, dass für die Menschen in der Ukraine gebetet werden soll – konkret in jedem der angesetzten Gottesdienste am Aschermittwoch.

