Hilden/Haan : Solidarität mit der Ukraine

Hilden/Haan Russland hat die Ukraine überfallen – Krieg mitten in Europa. Auch in Hilden und Haan sind viele Menschen schokiert und besorgt. Sie gehen auf die Straße und wollen helfen.

Bürgermeister Claus Pommer hat am historischen Rathaus (Bürgerhaus Mittelstraße) eine ukrainische Fahne aufhängen lassen – „als Zeichen der Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk“, sagte er unserer Zeitung: „Die hatten wir noch im Bestand.“ Am heutigen Montag soll sie durch eine große ukrainische Flagge ersetzt werden. Das soll auch in Haan geschehen: „Die Stadt Haan hat uns gefragt, ob wir auch mitmachen.“ Entweder am Dienstag oder am Donnerstag soll es eine stille Gedenkaktion auf dem alten Markt in Hilden geben, kündigte der Bürgermeister an: „Wir sind da noch in der Abstimmung mit den Parteien und den Kirchengemeinden.“ Die Stadt habe viele Hilfsangebote für die Menschen in der Ukraine bekommen, von Geld- und Sachspenden bis hin zu Transportmöglichkeiten. „Wir werden versuchen, dass zu koordinieren und damit den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen zu helfen“, sagte Pommer zu.