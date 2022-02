Mahnwache auf dem Radevormwalder Marktplatz : Teilnehmer zeigen Solidarität mit Ukraine

Radevormwald Der Angriff der russischen Streitkräfte auf das Nachbarland sorgt auch in Radevormwald für große Betroffenheit. Am Samstagvormittag versammelten sich Vertreter der Ratspolitik auf dem Markt. Auch Bürger kamen spontan hinzu.

Es wurden im Bereich der Kirchentreppfe mehrere Reden gehalten, in denen Frieden in der Ukraine gefordert wurde, unter anderem sprachen der Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD), Bürgermeister Johannes Mans, CDU-Fraktionsvorsitzender Dejan Vujinovic und der Juso-Vorsitzende Felix Anders. Auch in den sozialen Medien hatten mehrerer Parteien in Radevormwald bereits ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekundet.