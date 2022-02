Kaarster Reaktionen auf Krieg in Europa : Gebete für die Menschen in der Ukraine

Kaarst Die evangelische Kirchengemeinde Kaarst hat im Hinblick auf den Anfang des Krieges in Europa spontan Andachten in ihren drei Kirchen gehalten. Auch die Politik reagiert auf die Ukraine-Krise.

Die ganze Welt war am Donnerstagmorgen in Schockstarre verfallen, als der russische Präsident Wladimir Putin den Befehl zum Einmarsch seiner Truppen in die Ukraine erteilt hat. Die evangelische Kirchengemeinde Kaarst hat im Hinblick auf den Anfang des Krieges in Europa spontan Andachten in ihren drei Kirchen gehalten. Rund 55 Gläubige kamen vorbei, um für die Menschen in der Ukraine zu beten. Zusätzlich läuteten um 17.30 Uhr die Glocken. In der Lukaskirche versammelten sich rund 45 Menschen, die Andacht wurde von Pfarrerin Maike Neumann geleitet. In der Auferstehungskirche in Kaarst kamen rund zehn Menschen zusammen. Dort wurde die Andacht als Gespräch durchgeführt. „Wir haben unsere Gedanken ausgetauscht und vor Gott gebracht“, erklärte Pfarrerin Annette Begemann. Ralf Düchting, Pfarrer in der Johanneskirche in Büttgen, erklärt, dass die Entscheidung für die Andachten erst am Morgen getroffen wurde. Kommuniziert wurde über die spontanen Gebete über Whatsapp-Gruppen und die sozialen Medien. Am kommenden Sonntag (27. Februar) wird es ein ökumenisches Friedensgebet in der katholischen Kirche Sieben Schmerzen Mariens in Holzbüttgen geben. Beginn ist um 17 Uhr.