Gebete in Dormagen : Kirchen reagieren auf Ukraine-Krieg

Dormagen Die Kirchen in Dormagen reagieren auf die schrecklichen Nachrichten bezüglich des Ukraine-Krieges. Die Gotteshäuser in Dormagen-Mitte haben geöffnet. Die Stadt organisiert eine Mahnwache.

Weiterhin sorgt der Krieg in der Ukraine für Aufruhr, auch in Deutschland herrscht Sorge, denn die Situation spitzt sich weiterhin zu. Zahlreiche schreckliche Bilder erreichen die Bürgerinnen und Bürger. Nun reagieren auch die Kirchen in Dormagen. Peter Stelten, Pastor der Pfarrgemeinde St. Michael, wendet sich mit sorgenvollen Worten an die Gemeindemitglieder: „Viele Gebiete auf der Welt müssen auf schreckliche Kriegsereignisse in der Geschichte zurückschauen, nicht zuletzt unser Kontinent und unser eigenes Land. In diesen Tagen schauen wir auf die Ereignisse im Osten Europas und der Ukraine.“ Er führt aus: „Krieg ist immer grausam und für die Menschen leidvoll. Krieg ist auch immer ein Versagen der Menschheit.“ Die Kirchen seien tagsüber zum Gebet geöffnet. „In unserer Pfarrkirche in der Innenstadt an der Kölner Straße finden Sie jetzt vorne eine Statue der Mutter Gottes. Maria wird auch als Königin des Friedens betrachtet. Davor ist das Friedenslicht aus Bethlehem zu finden, das uns schon in der vergangenen Weihnachtszeit Trost gespendet hat. Hier können Sie ein Licht anzünden und für den Frieden beten und auch zur Ruhe kommen“, führt Pastor Peter Stelten aus. Am Zaun zur Kölner Straße, vor dem Jugendcafé Micado, seien Friedenstüten zu finden, eine Aktion von jungen Mitgliedern aus der Gemeinde.