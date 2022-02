Artenvielfalt in Rheurdt : Unterstützung für die heimische Vogelwelt

Artenvielfalt in Rheurdt

Rheurdt Der Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen bietet Nistkästen und Futterhäuschen an. Dazu gibt es wertvolle Tipps, wie man die gefiederten Freunde richtig unterstützt.

Der Frühling steht in den Startlöchern. Es lässt sich bereits beobachten, wie sich auch die Vogelwelt auf den kommenden Frühling freut und singend und verspielt durch die noch kahlen Sträucher hüpft. Die Zeit der Paarung und Brut steht kurz bevor. Leider sind Brutplätze und Unterschlupf für die gefiederten Freunde immer noch rar. Der Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen hat deshalb zur Unterstützung der heimischen Vogelwelt Nistkästen angeschafft, die auch verkauft werden.

„Die Nistkästen aus heimischem Holz werden in einer Werkstatt mit sozialer Verantwortung am Niederrhein produziert und sind sowohl für private Gärten oder den öffentlichen Raum bestens geeignet“, so Alfred Wronski, Vorsitzender des Verein. Zunächst gebe es Nistkästen mit einer Einflugöffnung von rund 30 Millimeter. Sie seien für verschiedene Meisenarten und für den Haus- oder Feldsperling geeignet. Durch den Abstand vom Unterboden zum Einflugloch besteht für die Brüter ein guter Schutz vor Räubern, wie Mardern und Katzen.