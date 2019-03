Regionale Produkte in Rheurdt: Schaephuysener Naturmarkt mit einem neuen Konzept

Regionale Produkte in Rheurdt

Rheurdt Für den 7. April haben sich mehr als 40 Aussteller aus der Region angemeldet. Es gibt ein großes Programm.

Der Schaephuysener Naturmarkt geht in die fünfte Runde. Am Sonntag, 7. April, von 11 bis 18 Uhr sind wieder zahlreiche Stände auf dem Marktplatz in Schaephuysen aufgebaut. Der diesjährige Naturmarkt folgt einem neuen Konzept und steht unter einer neuen Regie. Wie der Sprecher der Organisatoren, Wilhelm Jablonski, mitteilte, liegen bereits mehr als 40 Zusagen von Ausstellern vor.