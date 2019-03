Nachbarschaftsaktion in Rheurdt: Volles Haus beim Kinderkleider-Trödel.

Rheurdt Spontane Anbieter müssten ihren Stand auf dem Hof der Grundschule Rheurdt aufbauen.

Wer dennoch ganz spontan als Verkäufer auftreten möchte, muss sich trotz vollem Haus nicht enttäuscht abwenden. Am Sonntag, 31. März, hat der Trödel noch die Möglichkeit, Anbieter auf dem Schulhof unterzubringen. „Dort zu stehen, macht natürlich nur Spaß, wenn es trocken bleibt“, weiß Nadine Dölle. Deshalb gilt für die Open Air-Anbieter: Sie müssen sich nicht anmelden, sondern können einfach an dem Sonntagmorgen um 9 Uhr auf dem Schulhof erscheinen.

Zum Be- und Entladen können Händler ihren Wagen direkt bis vor die Grundschule fahren. Für die Teilnehmer mit einem Innen-Stand bietet sich die Zufahrt über den Meistersweg an. Freiluft-Anbieter können zusätzlich über die Finkenstraße den Schulhof erreichen. Parkmöglichkeiten bieten sich in den Seitenstraßen rund um die Grundschule oder auf dem Marktplatz an der Aldekerker Straße. Und noch eine Regel des Marktes in Rheurdt: Der Abbau sollte erst beginnen, wenn die Veranstaltung beendet ist – also erst nach 13 Uhr.