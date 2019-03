Lesefest in Neukirchen-Vluyn: 60 Drittklässler treffen einen Autor: Papa umprogrammiert

NEUKIRCHEN-VLUYN Wie Schülerinnen und Schüler fürs Lesen begeistert werden.

„Das ist so spannend, wenn Bauer Beck mit den Tieren die Treppen hochgeht. Lesen ist toll“, ergänzt Naime (9). Christian Tielmann hatte gestern einfach einen guten Start bei den Drittklässlern. Ausgesucht hatten die Kinder das Buch „Der Tag, an dem wir Papa umprogrammierten“. Alles dreht sich um den Vater von Carlo und Jolanta, der ein berüchtigter Hobby-Bastler ist und in allen Dingen Gefahren wittert. Daher macht er den Toaster oder die Feuerwerkskörper in erster Linie sicher. Aber Carlo und Jolanta finden heraus, wie sie ihren Vater in den Griff kriegen.