Trödelmarkt für einen guten Zweck: Rheurdter Lions bieten First Class-Mode aus zweiter Hand

RHEURDT Hier lassen sich außergewöhnliche Kleidungsstücke zu Schnäppchenpreisen erwerben.

„First Class Second Hand“ ist erneut das Motto des Lions Damenclubs Rheurdt/Niederrhein am Samstag, 6. April. Von 11 bis 17 Uhr öffnet sich der Tompshof, Hochkamer Straße 115 wieder für alle Mode-Interessierten, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Kleidungsstücken sind.

„Wir haben jede Menge zu tun“, so Angelika Wesslén. Die Palette an schicker Kleidung ist groß und reicht von topmodisch bis zur sportlichen Eleganz. Bereits zum vierten Mal ist der idyllisch gelegene Tompshof der Ort, an dem im Glashaus gestöbert wird. Mit zur edlen Second Hand-Ware gehören exklusive Accessoires wie Gürtel, Tücher oder Handtaschen.