Parteipolitik in Neukirchen-Vluyn: FDP lobt Schulsanierung.

NEUKIRCHEN-VLUYN 20 Millionen Euro steckte die Stadt in die Sanierung des Schulzentrums. Das findet die FDP gut. Auch dass weiteres Geld in die Grundschulen gesteckt werden soll. Das Problem sei der Kita-Mangel.

Anschließend gab Gebuhr einen Überblick über Neukirchen-Vluyner Ratsthemen aus FDP-Sicht. Dazu gehören die Straßenausbaubeiträge, die auch die schwarz-gelbe Landesregierung auf der Agenda hat. Die FDP Moers und Neukirchen-Vluyn plädieren für eine Abschaffung, so ihre Position beim jüngsten Kreisparteitag. „In einer Freistellung mit Gegenfinanzierung über den Landeshaushalt sehen wir die Lösung“, so FDP-Vorsitzender Benjamin Lampmann. Eine Abschaffung, so die Bedenken von Gebuhr, bedeute zwangsläufig ein Loch im Haushalt von Neukirchen-Vluyn, das vor allem für das Haushaltssicherungskonzept bis 2024 Folge habe. „2018 waren es 450.000 Euro an Beiträgen.“

Als großes Thema mit viel Diskussionsstoff stufte er die Baumschutzsatzung ein, die zur Abstimmung in der nächsten Ratssitzung vorliegt. Aus der Warte der Landespolitik ergänzt Stephan Haupt die Themen. Das Thema Straßenausbaubeiträge sei enorm wichtig, so Haupt. Die schwarz-gelbe Koalition strebe eine Reform an, die auf eine Veränderung der bisherigen Beitragssätze abziele. Im Boot für eine akzeptable Lösung sei unter anderem der Bund für Steuerzahler. Sein Rat lautete daher, „bis zu den Sommerferien zu warten, um dann auf gesicherter Basis zu reagieren. Eine Abstimmung zum jetzigen Zeitpunkt halte ich für verkehrt“, so Haupt. Ähnlich deutlich bezog Haupt Stellung zur Schulpolitik, die durch das Inklusionschaos der Vorgängerregierung in Schieflage gekommen sei. „Wer Inklusion anbietet, muss auch ein Konzept und das Personal haben“, so Haupt. „Aktuell werden Qualitätsstandards für Angebote im Offenen Ganztag entwickelt“, so Haupt. In weiteren Dingen, so auch bei der Inneren Sicherheit, sei die Landesregierung dem richtigen Weg.