Historie in Rheurdt: Detektivarbeit im Fotoarchiv der Gemeinde

Rheurdt Die Hintergründe eines Fotos aus dem Jahr 1941 wurden aufgeklärt. Für das 50-jährige Bestehen werden Videos gesucht.

Ein Archiv zu hüten, das bedeutet manchmal: pure Detektivarbeit. So ging es Steffen Geiling im Rathaus jetzt mit einem Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt den Marktplatz Aldekerker Straße. Im Hintergrund ist die Pfarrkirche St. Nikolaus zu erkennen. Im Vordergrund aber befindet sich ein klaftertiefes Loch, in dem ein Mann, aufrecht stehend, locker verschwindet. Maria Cöhnen wollte wissen: Was hat es mit dem Loch auf sich?

Erst der Vorgänger von Geiling, Theo Mäschig, wusste, was auf dem Weltkriegsbild zu sehen war. In der Schulchronik hatte er diesen Satz gefunden: „Den bisher schwersten Luftangriff erlebte Rheurdt in der Nacht vom 22. bis 23. Januar 1941. Es regnete Brandbomben auf das Dorf.“ Am schlimmsten traf es das Areal um die Pfarrkirche. Eine Bombe zerriss die Baumkronen an der rechten Seite des Platzes. Eine weitere detonierte auf dem Marktplatz. Alle Kirchenfenster zerbarsten – zum Teil handelte es sich um Maßanfertigungen. Die Inneneinrichtung und das Mauerwerk des Gotteshauses wurden beschädigt. Und vermutlich entstand das Loch auf dem Marktplatz durch die zweite Explosion.