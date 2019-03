Stadtjugendring in Neukirchen-Vluyn: Neue Sprechstunde für Jugendliche

NEUKIRCHEN-VLUYN Der Stadtjugendring will Heranwachsenden eine Stimme geben. An jedem dritten Donnerstag im Monat wird das Projektzimmer zum Ideen-Treff.

Hören, wie Kinder und Jugendliche ticken. Das ist von jeher das Anliegen des örtlichen Stadtjugendrings gewesen. Jetzt hat diese Mannschaft im Projektzimmer im Dorf Neukirchen eine feste Anlaufstelle und lädt zu regelmäßigen Sprechzeiten ein. „Immer am dritten Donnerstag im Monat“, sagt dazu Dieter Kräher vom Vorstand. Punkt 18 Uhr öffnete sich am Donnerstag das Projektzimmer. Die Anwesenden warteten mit ein wenig Herzklopfen auf die ersten Besucher.

„Wir sind gespannt, wer zu uns kommt“, hieß es aus den Vorstandsreihen. Man ist bemüht, keine falschen Erwartungen zu wecken. „Wir machen keine Rechtsberatung, verfolgen keine politischen Interessen. Der Jugend eine Stimme geben – das ist unser Motto“, erläutert Dieter Kräher das Angebot, das sich sowohl an Kinder, Jugendliche wie auch Eltern richtet. „Wir hören zu, nehmen unsere Gäste ernst. Wir verstehen uns als Sprachrohr, das dann beispielsweise auf die Stadtverwaltung mit dem Anliegen der Jugendlichen zugeht“, so Kräher über die Vorgehensweise.

Ganz konkret der Wunsch von zwei Jugendlichen, die das Projektzimmer aufsuchten. Dabei drehte sich ihr Anliegen um die Skaterbahn auf dem Bindestrich in Höhe der Bergmann-Skulptur. „Wir haben erfahren, dass sich die Jugendlichen eine Unterstellmöglichkeiten wünschen, um bei Regen geschützt zu sein“, so Kräher. Diesen konkreten Wunsch trägt nun die Mannschaft vom Stadtjugendring an zuständiger Stelle im Rathaus vor.

Insgesamt zeigte sich der Vorstand über das erste Treffen im Projektzimmer überaus zufrieden. „Wir sind sehr erfreut, dass alles gleich so gut angelaufen ist. Wichtig ist uns, dass wir einen festen Termin und einen zentralen Punkt haben, der gut erreichbar ist“, so Kräher. Das nächste Treffen findet statt in den Osterferien, am Donnerstag, 18. April, 18 Uhr, im Projektzimmer, Hochstraße 1m/Höhe Rossmann-Filiale. Weitere Infos auch unter www.sjr-nv.de