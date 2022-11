Neue Veranstaltung in Schaephuysen : Gelungene Premiere des Adventsmarktes

Rheurdt Erstmals lud die Kirchengemeinde St. Martinus zum Adventsmarkt rund um das Schaephuysener Pfarrheim ein. Das Angebot samt Buchausstellung war rund. Der Adventsmarkt soll im Wechsel mit dem Martinsmarkt stattfinden.

Rund um das Pfarrheim der St. Martinus-Kirchengemeinde wurde am Samstag ein Adventsmarkt gefeiert. Klein, aber fein mit zwölf Ausstellenden. Sie stimmten mit ihren selbstgefertigten Produkten auf die nahende Adventszeit ein. Elke Benger gehört zu den Adventsmarktmacher wie unter anderem auch Karin Scheidt, Susanne Buchwald und Alfred Wronski. Ganz nach dem Motto „Schaephuysen braucht einen Adventsmarkt‘ entwickelten sie nach dem Naturmarkt im Frühjahr die Idee. Mit Pfarrer Norbert Derrix tauschten sie sich dazu aus. „Er gab uns die Möglichkeit, rund um das Pfarrheim diesen Markt aufzuziehen. Die Kirchengemeinde St. Martinus ist dabei der Veranstalter“, so Karin Scheidt. Mit dem Termin ‚Adventsmarkt in Schaephuysen‘ ist eine Lücke geschlossen. Denn alle zwei Jahre findet um die Rheurdter Kirche schon der beliebte Martinsmarkt statt. Elke Benger: „Jetzt haben wir jedes Jahr einen Markt.“

Der Bummel an den einladenden Ständen lohnte sich. Bei Elke Benger gab es adventliche Floristik und weitere Handmade Angebote, die in diese Zeit passen. Angefangen von Vogelhäuschen, Holzengeln und -sternen sowie Dekoartikeln. Neben dem naturnahen Adventskranz folgte sie dem Trend der Adventslandschaften mit verschiedenen Hinguckern. „Das Schöne an unserem ersten Adventsmarkt ist, wir kommen alle aus einem Dorf“, so ihr Fazit auf Ausstellerseite. Anja Bodden und Katrin Häsel setzten mit ihren Dekoartikeln auf die weiße Linie, boten elegante wie trendige Dinge, die so ganz den Geschmack der Gäste trafen. Zu den altbewährten Ausstellern gehören Schäfer Uwe Grindt vom Pottbäckerhof und Imker Frank Peiffer-Weiß. „Jeder Markt ist für Schaephuysen und Rheurdt wichtig“, meinte Uwe Girndt. „Das stärkt unser Dorf. Vor allem nach Corona haben die Menschen Nachholbedarf. Sie wollen wieder Menschen treffen“, betonte er.