Pfarrheim Schaephuysen : Adventsmarkt mit Bücherausstellung

Mit Glühwein und anderen weihnachtlichen Leckereien sorgt der Adventsmarkt für weihnachtliche Stimmung. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Rheurdt Am kommenden Samstag, 19. November, findet vor dem Pfarrheim in Schaephuysen ein kleiner aber feiner Adventsmarkt statt. Veranstaltet wird dieser von der Pfarrgemeinde St. Martinus. Was die Besucher erwartet.

Die Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt-Schaephuysen-Tönisberg lädt für kommenden Samstag, 19. November, ein zu einem Adventsmarkt vor dem Pfarrheim, Pastoratstraße 1, in Schaephuysen. In der Zeit von 11 bis 19 Uhr können die Besucherinnen und Besucher entspannte Stunden in vorweihnachtlicher Atmosphäre verbringen. An den Ständen wird kreatives Kunsthandwerk wie Adventskränze und -gestecke, Geschenkideen aus Holz, weihnachtliche Dekorationen und Bienenwachskerzen geboten. Für das leibliche Wohl ist mit süßen Verführungen, Grillwürstchen, Kaffee und Kuchen sowie weihnachtlichen Genüssen, wie Glühwein und Apfelpunsch, gesorgt. Am Nachmittag außerdem wird Stockbrot am Feuer gebacken.

Den ganzen Tag über gibt es Basteln für die Kinder. Korbflechterin Margret Schiffer ist auch vor Ort und wird kleine Workshops anbieten. Eine kleine Auswahl an Fair-Trade-Produkten rundet das Angebot auf dem Schaephuysener Adventsmarkt ab.

Das Team der Bücherei in Schaephuysen lädt parallell am zu einem Bücherwochenende ein. Bereits am Samstag ist die Bücherausstellung geöffnet. Im Anschluss an den Adventsmarkt, ab 19.30 Uhr, stellen Anja Lindenau und Uta Heitkamp im Pfarrheim ihre persönlichen Buch-Empfehlungen vor. Am Sonntag ist die Buchausstellung im Pfarrheim in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Jede Bestellung, die dann aufgegeben wird, unterstützt die Einrichtung bei der Anschaffung neuer Medien. Die Besucherinnen und Besucher haben Gelegenheit, sich Anregungen aus den vielfältigen Buchtipps für sich oder ihre Liebsten zu holen – als Weihnachtsgeschenk oder einfach nur so.