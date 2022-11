Flüchtllingshilfe in Neukirchen-Vluyn : Reiten hilft, die schwere Zeit zu überstehen

Der gemeinsame Ausritt hilft dabei, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Foto: Diakonie

Neukirchen-Vluyn Flüchtlingshelfer der Grafschafter Diakonie organisieren eine Entlastung für geflüchtete Kinder aus der Ukraine auf dem Pferdehof „Reitspaß Erdtmann“ in Neukirchen-Vluyn. Wie die Zeit mit den Tieren dabei unterstützt, in der neuen Heimat besser anzukommen.

Die Geschwister Karina (10) und Maksym (13) sind mit ihrer Mutter aus der ukrainischen Stadt Uman an den Niederrhein gekommen. Maksym fand Freunde und gewöhnte sich an das neue Zuhause in Neukirchen-Vluyn. Aber Karina veränderte sich. Das vormals aktive Mädchen zog sich zurück. „Reiten hilft ihr die schwere Zeit zu überstehen“, sagt ihre Mutter Alla.

Karina ist eines von sechs Jungen und Mädchen, die seit September an zwei Tagen in der Woche nach der Schule Zeit auf dem Pferdehof „Reitspaß Erdtmann“ verbringen. Die Kinder kommen aus den ukrainischen Familien, die die Flüchtlingshelfer des Treffs 55 der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, beim Zurechtkommen in der neuen Heimat unterstützen.

Freuen sich, dass die Reittherapie so gut ankommt (von links): Heike Klein, Lea Chiara Erdtmann und Karin Heintel. Foto: Grafschafter Diakonie

Info Ehrenamtliche Hilfe für geflüchtete Menschen Begleitung Die Helfer des „Treff 55“ begleiten Geflüchtete aus der Ukraine, sie sorgen für Austauschplattform, Sprachkurse sowie traumatherapeutische Hilfen. Kontakt Beratungsstelle für Flüchtlinge und Asylsuchende Neukirchen-Vluyn, Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers, Dienststelle Neukirchen-Vluyn, Am Hugengraben 5f, Telefon: 02845 377002.

„Die Kinder vermissen ihre Väter und sorgen sich um sie“, sagt Karin Heintel von der Flüchtlingshilfe, die das tiergestützte Projekt zusammen mit ihrer Kollegin Heike Klein organisiert hat. Schwere Erlebnisse in den Kriegsgebieten, der ungewohnte Alltag in den Flüchtlingsunterkünften oder in den Wohnungen kämen dazu. „Uns war deshalb schnell klar, dass ein Entlastungsangebot für die Kinder wichtig ist“, sagt Heike Klein. Für das Angebot nutzte der Treff 55 eine Spende des Rotary Clubs Moers und des Lionsclubs Moers.

„Reitspaß Erdtmann“ liegt am Gülixweg, zwischen Rayen, Hochkamer und Lintforter Straße. In idyllischer Ruhe liegen dort Ställe, Wiesen und Parcours. 18 Pferde stehen auf dem Reiterhof, davon sind sechs Pferde und Ponys speziell geschult. Betrieben wird der Hof von Geraldine Erdtmann. 2021 machte sich die Reitpädagogin und Reittherapeutin selbstständig und somit ihr Hobby, das Reiten, zum Beruf. Unterstützt wird sie von ihrer Tochter Lea Chiara Erdtmann und zwei weiteren Reitlehrerinnen. Auf dem Pferdehof gibt es neben normalen Reitstunden parallel auch Unterricht für Kinder mit Beeinträchtigungen. „Unsere Pferde, ob klein oder groß, sind ruhig im Wesen aber dennoch charakter- und willensstark. Das macht diese Tiere so besonders. Sie vermitteln Ruhe und Vertrauen, allein durch ihr Dasein und durch ihre Körperwärme und Bewegungen“, berichtet Geraldine Erdtmann.

Die Kinder helfen bei der Fellpflege, probieren, wie es sich anfühlt im Sattel zu sitzen, geführt ein Stück weit zu reiten und genießen das Zusammensein und die ruhige Ausstrahlung der Tiere. Dabei versteht sich das Angebot nicht als therapeutisch. Vielmehr geht es um gute Erfahrungen, darum, etwas Schönes zu erleben und trotz des herausfordernden Alltags Freude zu spüren, erklärt Heintel. Diese haben zum Beispiel Dayna und Yesenia gefunden. Ihre Familien teilten eine Sozialwohnung und die Mädchen freundeten sich an. In der Heimat als Hobbytänzerinnen aktiv, genossen sie die Voltigierübungen auf dem Reiterhof besonders.

