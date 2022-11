Engagement in Rheurdt : Alten Trafotürmen neues Leben geben

Rheurdt Seit 2010 setzt sich Michael Sonfeld für den Erhalt ausgedienter Trafotürme ein. Schnell fanden sich deutschlandweit Unterstützer und Gleichgesinnte. Sie trafen sich nun in Schaephuysen zur Vereinsgründung.

Was Trafotürme angeht, ist Michael Sonfeld ein alter Hase. Früher war er als Liegenschaftler von RWE-Innogy-Westnetz damit beauftragt gewesen, ausgediente Trafotürme abreißen zu lassen. Mittlerweile im Ruhestand, setzt er sich heute für den Erhalt dieser Trafotürme ein. Im Rahmen der Energiewende wurden die Freileitungen und Trafotürme durch Erdkabel und Kompakttransformatoren ersetzt. Seit den 1990er Jahren gingen die Trafotürme am Niederrhein Schritt für Schritt außer Betrieb.

Den Anstoß zum Umdenken brachte ein Anruf. „Irgendwann erreichte mich bei der Arbeit der Anruf eines erzürnten Herrn vom Niederrhein“, berichtet Sonfeld. „Er erzählte, welche Bedeutung der Trafoturm in seinem Dorf für die Menschen hatte. Das brachte mich zum Nachdenken und mir fiel auf, dass auch der alte Trafoturm in Schaephuysen so etwas wie eine Landmarke darstellt.“

Info Von Turmstationen zu Landmarken Turmtransformation Michael Sonfeld hat die Homepage www.turmtransformation.de ins Leben gerufen. Dort bietet er unter anderem auf einer Karte einen Überblick über die Standorte aller Trafotürme mit entsprechender Legende.

Gemeinsam mit einem Arnsberger Kollegen überlegte er sich ein Konzept, die ausgedienten Türme zu erhalten. Und schnell fanden sich weitere Turmfreunde, die die Türme nicht dem Abriss oder dem Verfall preisgeben wollten, sondern sie mit viel Phantasie einer neuen Nutzung zuführten, zum Beispiel als Artenschutzturm, Heimatmuseum, Lagerraum oder Landmarke.

Seit vielen Jahre engagieren sich unter dem Namen „Turmtransformation“ ehrenamtliche Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Vereine und Institutionen für den Erhalt und die Nachnutzung von stillgelegten Turmtransformatoren-Stationen. Michael Sonfeld hat für das Netzwerk eine deutschlandweite Plattform geschaffen, in der sich die Turmfreunde austauschen können. Der so entstandene Datenfundus ist auf einer Homepage öffentlich dargestellt. „Nach langen Überlegungen kamen wir gemeinsam zu dem Entschluss, dass diese tolle Gemeinschaft von engagierten Menschen und deren werthaltigen Zahlen, Daten und Fakten unbedingt der Nachwelt zu erhalten und möglichst weiter zu entwickeln sind“, so Michael Sonfeld.

Folgerichtig möchte sich die Gemeinschaft zukunftsorientiert in einem deutschlandweit agierenden Verein zusammenfinden, der eine gesicherte Basis für die Bewahrung und Entwicklung der industriehistorischen Baudenkmale, deren Datensammlung, den Internetauftritt, der Beratung und der Gemeinschaftspflege in Deutschland als Ziele hat. „Zur Realisierung der Aufgaben können als eingetragener Verein dann Finanzmittel aus Beiträgen, Zuwendungen und Zuschüssen generiert werden“, erklärt Turmtransformator Michael Sonfeld. Zur Gründungsversammlung trafen sich so im Rahmen des dritten Turmsymposiums 16 Turmfreundinnen und -freunde aus ganz Deutschland in Schaephuysen. Nach Diskussion der Satzung folgte dann die Wahl des Vorstandes. Michael Sonfeld wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt, zweiter Vorsitzender ist Ingo Döbbener (Turm Schmallenberg). Zum Geschäftsführer wurde Lasse Vehoff (Turm Borken) ernannt. Daniela Kinkel aus Bonn kümmert sich als erste Beisitzende um Presse und Medien, Carsten Kaman (Issum) ist als zweiter Beisitzer für Sponsoring und Werbung zuständig und Hans-Helmut Schmücker (Turm Dinslaken) ist für den Bereich „Kompetenz“ zuständig.