Kreatives in Orsbeck im Angebot : Martinsmarkt begrüßt seine Gäste

Rund um die Kirche St. Martini in Orsbeck erwartet am kommenden Samstag, 19. November, der Martinsmarkt seine Gäste. Foto: Martinsmarkt/Anke Douven

Orsbeck Mit einem neuen Organisationsteam geht der Kreativmarkt in Orsbeck am Samstag, 19. November, in seine mittlerweile sechste Auflage. Das Programm steht, und auch die rund 50 Aussteller bringen tolle Arbeiten mit an die Rur.

Einen Martinsmarkt zu organisieren und auf die Beine zu stellen, bedeutet eine Menge Arbeit. Das wussten auch Anke Douven und Nadine Linden, nachdem sie die Arbeit übernommen hatten – am Sonntag, 19. November, 12 bis 18 Uhr, laden sie nun zu dem ersten Markt ein, den sie selbst von A bis Z geplant haben. Das Marktgeschehen zieht sich um die Martinikirche im Ortskern Orsbecks.

„Es ist alles unter Dach und Fach. Das, was wir nun nicht mehr beeinflussen können, ist nun mal das Wetter“, sagt Anke Douven. Sie und das Organisationsteam haben mittlerweile 50 Ausstellerinnen und Aussteller gezählt, die am kommenden Samstag zum insgesamt sechsten Martinsmarkt ihre unterschiedlichen Arbeiten voller kreativer Handwerkskunst den Besucherinnen und Besuchern anbieten werden. So viel sei verraten: Im Angebot sind unter anderem genähte Artikel, Arbeiten aus Holz, Metall, Beton, Gestecke und Bilder sowie weihnachtliche Dekorationen in vielen unterschiedlichen Ausführungen. Auch Marmeladen oder Brot werden am Samstag in Orsbeck zu finden sein.

INFO Daher kommt der Name des Marktes Woher hat der Martinsmarkt seinen Namen Anke Douven erklärt: „Der Markt heißt so, weil unsere Gemeinde so heißt. Früher sagte man Sankt Martini und heute Sankt Martin. Unsere Grundschule trägt den Namen Martinus, die Schützenbruderschaft ebenfalls.“

Zu Gast sind dann auch die Landfrauen, die mit einer besonderen Aktion nach Orsbeck kommen werden: „Die Landfrauen werden Steine zum Bemalen mitbringen“, sagt Anke Douven. Für die Marktbesucher wird es auch eine Verlosung geben, um die sich in die im Kreis Heinsberg bekannte Initiative „Wir für Ruanda“ kümmert.

Die nahe gelegene Martinikirche, um die sich der Markt auch dreht, lädt ein, um im Turmmuseum eine Ausstellung zu sehen. Wer sich vom Bummel über den Markt etwas erholen möchte, ist willkommen auf dem neu gestalteten von-Rohmen-Platz, denn hier gibt es Speisen und Getränke, die von den Ortsvereinen organisiert und angeboten werden. Die Cafeteria öffnet übrigens im Pfarrheim.

Um dem Dorf das zum Martinsmarkt passende Flair zu verleihen, wird einerseits eine Feuerschale aufgestellt sein, andererseits werden im Ort Martinslaternen hängen.

Die Organisatorinnen freuen sich, wenn es am Samstag nach langer und intensiver Planung endlich losgeht. An der Spitze hatte es den personellen Wechsel gegeben, doch diesen haben Anke Douven und Nadine Linden prima gemeistert. Logisch: Es ist schon schräg, mitten im Sommer über vorweihnachtliche Themen zu reden, aber ein Markt in einer solchen Größenordnung benötigt sehr viel Vorlaufzeit und eben Planung an allen Ecken und Enden. Man sei in große Fußstapfen getreten, so formulierte es Anke Douven, denn Christian Philippen, der die Initiative im Jahr 2015 ergriffen hatte, den Martinsmarkt im Dorf zu etablieren, legte die Arbeit in jüngere Hände. Der Ortsring Orsbeck-Luchtenberg lud dann zu diesem Kreativmarkt ein. Anke Douven und Nadine Linden waren insofern gut mit dem Marktgeschehen vertraut, als dass sie als ehrenamtliche Helferinnen immer mit an Bord waren.

Und dann gibt es etwas, was die anstrengende Coronazeit im Grunde genommen sehr gut hervorgebracht hat. „Irgendwie haben die Menschen in den Phasen des Lockdowns, wo so viel stillstand, ihre Vorliebe für Handarbeiten entdeckt“, hat Anke Douven zufrieden festgestellt. Heißt: Vor allem diese, und alle Weiteren natürlich auch, sind am kommenden Samstag willkommen in Orsbeck.