Arbeitskreis „Eine Welt Rheurdt“ bietet mehr als 40 Stände beim 7. Martinsmarkt.

Rheurdt Mehr als 40 Stände mit einem breiten Angebot an Kunsthandwerk und Gebasteltem. Pastor Derrix führt durch die Kirche. Es gibt zahlreiche Spiele für die Kinder.

Weil das Interesse an dem Markt min den Jahren gewachsen ist, muss traditionell auch der Burgerpark in die Marktfläche miteinbezogen werden. Alle Standplätze sind belegt. Mit ihrem bunten und kreativen Warenangebot locken die Aussteller von Jahr zu Jahr mehr Marktbesucher nach Rheurdt. Ob Kunsthandwerk oder Pralinen, Holzarbeiten oder Gefilztes, Modeschmuck oder Floristik – das Angebot ist breit gefächert und hält für jeden Geschmack etwas bereit.

Der Bummel über den Martinsmarkt macht hungrig und durstig. Deshalb wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Darum kümmern sich in guter Tradition die Rheurdter Vereine an ihren Ständen mit heißen und kalten Getränken und jeder Menge Leckereien. natürlich gibt es Süßes und Herzhaftes.

Eine gute Gelegenheit zum Verschnaufen und Aufwärmen bietet sich zudem in der Cafeteria des Kindergartens oder bei einer heißen Suppe im Haus Quademechels. Ein Blick ins Innere der Nikolauskirche lohnt sich an diesem Tag ebenfalls ganz besonders: Um 15 Uhr führen Kinder der Pfarrgemeinde unter der Leitung von Barbara Kopal das Singspiel „Franziskus“ auf. Pastor Norbert Derrix nimmt auch in diesem Jahr interessierte Besucher wieder mit auf eine spannende Entdeckungstour durch das Gotteshaus. Dabei steigen die Besucher unter anderem bis hoch in den Glockenturm. Ebenfalls am Nachmittag wird der Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr vor der Kirche die bekannten Martinslieder spielen – mitsingen ist ausdrücklich erwünscht, ermuntern die Organisatoren.