Gästeführung Neukirchen-Vluyn : Schwerpunkt liegt auf Naturerlebnissen

Neukirchen-Vluyn Vier Guides ergänzen nach bestandener Prüfung das Portfolio der Gästeführungen in Neukirchen-Vluyn. Die neuen Gästeführer legen ihren Schwerpunkt dabei verstärkt auf Naturerlebnisse.

Das Stadtmarketing Neukirchen-Vluyn gratuliert Bettina Küster, Bärbel Scholtheis, Wilhelm Spickers und Jürgen Weiss zur erfolgreich bestandenen Prüfung des Zertifikatslehrgangs „Natur- und Landschaftsführerin/-führer für den Unteren Niederrhein“. Diesen hatte die Entwicklungsagentur Wirtschaft (EAW) des Kreises Wesel in Kooperation mit der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) angeboten, um das Angebot der Gästeführungen in der Region weiter qualitativ auszubauen und langfristig zu sichern. Insgesamt 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kreis Wesel haben den 82 Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis umfassenden Lehrgang inklusive Hausarbeit sowie einer mündlichen und schriftlichen Prüfung absolviert.