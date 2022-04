Große Anerkennung in Rheurdt : Ritterschlag für Reit- und Fahrverein

Rheurdt Der Verein erhielt die Anerkennung als Landesstützpunkt für die Disziplin Fahren. Die Mitglieder trainieren regelmäßig an der Kirchstraße in Rheurdt.

Es ist so etwas wie ein Ritterschlag für den Reit- und Fahrverein (RFV) Rheurdt. Denn im vergangenen Monat erhielt der Verein von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) seine offizielle Anerkennungsurkunde und ist nun Landesstützpunkt für die Disziplin Fahren. „Schon immer wurde an der Kirchstraße gefahren. Doch seit vier Jahren trainiert die Fahrabteilung wieder regelmäßig auf dem Vereinsgelände. Auf dem prächtigen Rasenfahrplatz üben Jung und Alt in der Disziplin Dressur und auf dem großen Springplatz fährt man durch Kegelpaare, die in der Fachsprache als Hindernisse bezeichnet werden. Das Gelände rund um die Kirchstraße ist so großartig nutzbar, dass natürliche Baumhindernisse sowie ein Wassergraben zur Verfügung stehen“, beschreibt Pressewartin Beate Günther die Aktivitäten auf dem Bock und an den Fahrleinen.