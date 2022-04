Urkunde für Rheurdt : Verkehrswende beginnt in der Gemeinde

Verkehrswende beginnt in der Gemeinde

Verkehrsministerin Ina Brandes überreicht die Urkunde für den Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW an die Gemeinde Rheurdt. Bürgermeister Dirk Ketelaers und Robert Peerenboom waren vor Ort. Foto: VRR/Ronja Kannacher

Rheurdt Rheurdt ist dem Zukunftsnetz Mobilität NRW beigetreten. Die Gemeinde erhält die Unterstützung des Landes, um die Mobilitätswende anzugehen und nachhaltige Angebote für Rheurdt zu erarbeiten. Ministerin Brandes übergab die Urkunde.

„280 Kommunen in Nordrhein-Westfalen arbeiten jetzt im Zukunftsnetz Mobilität NRW eng zusammen, um noch mehr Menschen den Umstieg vom Auto in vernetzte Angebote mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder an Mobilstationen mit emissionsfreien Sharing-Fahrzeugen leichter zu machen“, betonte Verkehrsministerin Ina Brandes.