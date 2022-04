Rheurdt : Besucher strömen zum Naturmarkt

Rheurdt Die Veranstalter können zufrieden sein. Das Event in Schaephuysen lockte so viele Menschen, dass Auto-Stellplätze knapp werden. Auch bei der Zahl der Aussteller gab es einen Rekord.

So einen Besucherandrang hat der Schaephuysener Naturmarkt noch nicht erlebt. Das lag sicherlich auch am guten Wetter – zwar kühl, aber windstill und zeitweise sonnig. So strömten ab Sonntagmittag die Besucher auf den Markt- und Festplatz in Schaephuysen, so viele wie nie zuvor.

Der Naturmarkt fällt ab 2022 auf den ersten Sonntag im April, wenn dieser nicht der Ostersonntag ist. So findet der zehnte Naturmarkt am 2. April 2023 statt, wieder auf dem Markt- und Festplatz an der Tönisberger Straße in Schaephuysen. Es gibt noch keine Regelung, falls der erste Sonntag im April auf den Ostersonntag fällt, wie das nächste Mal in vier Jahren am 5. April 2026. Der 13. Naturmarkt könnte dann am 29. März oder am 12. April stattfinden.