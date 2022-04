Kindergartenkinder in Neukirchen-Vluyn : Kreisjugendamt schafft Kita-Plätze

Der Bedarf an Kita-Plätzen sowohl für Kinder unter als auch über drei Jahren ist hoch. Der Kreis Wesel baut sein Angebot deshalb zum neuen Kita-Jahr aus. Foto: dpa Foto: dpa/Monika Skolimowska

Neukirchen-Vluyn Die Zahl der Kinder im Kreis Wesel steigt. Der Bedarf an Kita-Plätzen ist entsprechend hoch. Das Kreisjugendamt, das auch für die Stadt Neukirchen-Vluyn zuständig ist, will handeln.

Die Kindergartenbedarfsplanung ist weiterhin geprägt vom kontinuierlichen Anstieg der Kinderzahlen und dem dadurch gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen sowohl für Kinder unter drei Jahren als auch für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren. Das teilt der Kreis Wesel in einer Pressemitteilung mit. Nach wie vor würden Familien mit jungen Kindern in den Kreis Wesel ziehen, nicht nur in Neubaugebiete, sondern oft auch dorthin, wo ein Generationenwechsel in der bestehenden Wohnbebauung stattfindet. Zusätzlich ließen immer mehr Eltern ihre Kinder bereits vor dem dritten Lebensjahr durch eine Kita oder durch Kindertagespflege betreuen.

Das Kreisjugendamt plant, die Platzzahl für Kinder unter drei Jahren in den Tageseinrichtungen von derzeit 643 auf 681 Plätze zum kommenden Kindergartenjahr auszubauen. Damit stünden ab August für 32 Prozent der ein- und zweijährigen Kinder Plätze in Tageseinrichtungen zur Verfügung. In den vergangenen Jahren sei das Angebot an Plätzen in der Kindertagespflege kontinuierlich erfolgreich ausgebaut worden. Mit Hilfe der Kindertagespflege gelinge es, auch kurzfristig eine ausreichende Zahl an Betreuungsangeboten zu schaffen. Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes sei auch die Anzahl der drei- bis fünfjährigen Kinder aufgrund höherer Geburtenzahlen und Zuzüge sowohl in neue als auch in bestehende Wohngebiete weiter gestiegen.