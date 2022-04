Wahlkampf in Rheurdt : Landtagskandidat besucht Gartenbaubetrieb van Cleef

Rheurdt Stephan Flick (Freie Wähler) traf sich in Saelhuysen zu einem ersten Gespräch mit Landwirten aus Rheurdt. Begleitet wurde der Landtagskandidat von Vorstandsmitgliedern der Freien Wählergemeinschaften aus Rheurdt (W.I.R.) und Wachtendonk (WWG).

Stephan Flick, der Landtagskandidat der Partei „Freie Wähler“ für den Südkreis Kleve, traf sich zu ersten Gesprächen mit Rheurdter Landwirten. Begleitet wurde Flick, der seit vielen Jahren im Wachtendonker Rat aktiv ist, von Vorstandsmitgliedern der Freien Wählergemeinschaften aus Rheurdt (W.I.R.) und Wachtendonk (WWG). In diesen Gesprächen informierte er sich über die Sorgen und Nöte der Landwirte und deren Probleme bei der Umsetzung der vielen gesetzlichen Bestimmungen für ihre tägliche Arbeit. So erfuhr er im Gemüseanbaubetrieb van Cleef in Saelhuysen, wie nachhaltige, landwirtschaftliche Produktion abläuft. In dem 2,5 Hektar großen Gewächshausareal, also einer Fläche, die zweieinhalb Fußballfeldern entspricht, produzieren die van Cleefs Minigurken und Rispentomaten.