Politik in Rheurdt : CDU wünscht mehr Ortstermine bei der Bauplanung

Rheurdt Um Unklarheiten künftig frühzeitig auszuräumen zu können, möchte die Rheurdter CDU, dass Ortstermine bei Bauplanungsverfahren regelmäßig durchgeführt werden.

Bei dem Termin soll es vor allen Dingen darum gehen, vor Ort nach Möglichkeiten zu suchen, den Spielplatz an der Turnhalle in Rheurdt erhalten zu können. „Wir haben uns in der vergangenen Ratssitzung dafür ausgesprochen, dass auch Vertreter der beteiligten Planungsbüros teilnehmen, damit etwaige Ideen direkt vor Ort von Fachleuten eingeschätzt werden können“, ergänzt der Fraktionsvorsitzende Martin Opdemom. „Wir sind optimistisch, dass sich gute Alternativen zur jetzigen Planung finden werden.“ Wie wichtig es gerade bei Bauplanungen ist, dass sich Kommunalpolitiker ein Bild der Lage vor Ort machen, zeige sich unter anderem daran, dass zu gleichen Fragen zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten vorlägen. „Während Oliver Schlageter-Kleine (Grüne) erklärt, dass es zu keinen Baumfällungen im Bereich des Spielplatzes kommt, geht die CDU davon aus, dass es sich entlang der neuen Fußwegeverbindung zwischen dem künftigen Baugebiet und dem Schulweg leider nicht vermeiden lassen wird, auch einige Bäume zu fällen“, so Opdemom.