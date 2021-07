Umfrage zur Landtagswahl 2022 : CDU bleibt trotz Einbußen noch stärkste Kraft in NRW

Düsseldorf Die Grünen haben in den vergangenen Wochen laut einer neuen Umfrage bei den Wählern in Nordrhein-Westfalen gepunktet - im Gegensatz zur CDU. Das größte Minus droht jedoch den Sozialdemokraten.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet musste zuletzt harsche Kritik einstecken: Nach der Flutkatastrophe witzelte er im Katastrophengebiet herum, reagierte patzig auf Nachfragen zur CDU-Klimapolitik, nun muss er erklären, warum nicht rechtzeitig vor den Wassermassen gewarnt wurde. Seiner Partei scheint das jedoch kaum zu schaden. Wenn am Sonntag Landtagswahl in NRW wäre, würde die CDU noch immer als stärkste Kraft in den Landtag einziehen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des „Bonner Generalanzeiger“.

In den vergangenen Tagen konnten vor allem die Grünen wieder Punkte gutmachen. Die Partei würde nach aktuellem Stand mit 23,5 Prozent als zweitstärkste Kraft in den Landtag einziehen. Zwischenzeitlich war die Partei auf 21,2 Prozent abgerutscht und von der SPD überholt worden. Von der Debatte nach der Flutkatastrophe, inwiefern NRW auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereitet ist, dürften die Grünen als Klimaschutzpartei profitiert haben.

Laschet verliert in der Flutkatastrophe an Ansehen

Neue Umfrage : Laschet verliert in der Flutkatastrophe an Ansehen

Beim Blick auf die Altersstruktur der Befragten zeigen sich deutliche Unterschiede: Während die Grünen vor allem in den Generationen der 30- bis 64-Jährigen punkten können, ist die CDU in der Gruppe der über 65-Jährigen mit deutlichem Abstand stärkste Kraft: Rund jeder Dritte würde der Partei von Armin Laschet bei der nächsten Landtagswahl seine Stimme geben. Die kommende Landtagswahl in NRW findet am 15. Mai 2022 statt.