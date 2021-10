Vorstellung im Gemeinderat : Rheurdter Haushalt 2022: Grundsteuer steigt leicht

Rheurdt Die Gewerbesteuer bleibt stabil, wie im Etatentwurf zu lesen ist. Die Gemeinde kann große Investitionen, wie das Feuerwehrgerätehaus, aus dem laufenden Etat finanzieren, ohne Kredite aufzunehmen.

Im Jahr 2022 steigt die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke um 7,4 Prozent an. Der Hebesatz erhöht sich von 230 auf 247 Prozent. So sieht es der Haushaltsplan-Entwurf vor, den Kämmerer Marcell Schüren im Rat vorgestellt hat. Die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wächst um 8,1 Prozent. Der Hebesatz erhöht sich von 443 auf 479 Prozent. So haben 6650 Bürger im Schnitt pro Monat etwas über einen Euro mehrzu zahlen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt mit 418 Prozent konstant. Im Vergleich zu den umliegenden Städten bleiben die Hebesätze niedrig. In Kamp-Lintfort liegt der Hebesatz für die Grundsteuer B bei 765 Prozent.