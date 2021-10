Ernennung im Rat : Markus Gehrmann leitet Feuerwehr Rheurdt

Rheurdt Er ist Nachfolger des zurückgetretenen Markus Jansen. Zum stellvertretenden Wehrleiter ernannte der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung Ralf Thier.

Markus Gehrmann ist neuer Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt. Der Rat hat ihn in nichtöffentlicher Sitzung gewählt. Hintergrund war der Rücktritt des bisherigen Leiters der Feuerwehr, Markus Jansen. Gehrmann war Jansens Stellvertreter gewesen. Neuer stellvertretender Wehrleiter wurde Ralf Thier. Bürgermeister Dirk Ketelaers überreichte Gehrmann und Thier im Anschluss an die Sitzung die Ernennungsurkunden. „Die letzten Wochen und Monate haben deutlich gemacht, dass die neue Wehrleitung und die Verwaltung der Gemeinde Rheurdt partnerschaftlich und kameradschaftlich auf Augenhöhe arbeiten werden“, sagte Ketelaers. „Ich bin sehr froh, dass Markus Gehrmann und Ralf Thier sich bereit erklärt haben, dass Amt für die nächsten sechs Jahre zu bekleiden. Ebenso möchte ich mich ausdrücklich bei Markus Jansen für die Arbeit als Leiter der Feuerwehr Rheurdt in den vergangenen Jahren bedanken.“