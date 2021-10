Stadtbibliothek Neukirchen-Vluyn : Kinder schreiben eine Heldengeschichte

Neukirchen-Vluyn Bei der ersten Schreibwerkstatt in der Stadtbibliothek konnten Mädchen und Jungen ihrer Phantasie freien Lauf lassen. So begeistert waren die Teilnehmer, dass sie die Schreibwerkstatt nun zur festen Einrichtung machen wollen.

Gemeinsam an einer Heldengeschichte schreiben – diese Erfahrung machten jetzt an sechs Tagen neun Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren in der Stadtbibliothek. „Meine Mutter hatte von dem Workshop in der Zeitung gelesen, das macht wirklich Spaß“, berichtete Lena (13). Unter der Leitung des aus Xanten stammenden Schriftstellers Michael Schumacher schrieben die Kinder die spannende Geschichte „Rettet Neukirchen-Vluyn!“