Artenvielfalt-Projekt in Rheurdt : Schaephuysener wollen das Nachtleben fördern

Rheurdt Ein neues Teilprojekt des „Wandelwegs der Artenvielfalt“ ist Fledermäusen und Nachtfaltern gewidmet. Für sie soll auf einer Straßeninsel ein kleines Biotop entstehen – als zur Nachahmung emfohlenes Beispiel für Gartenbesitzer.

Ort des Nachtleben-Projekts wird die begrünte Verkehrsinsel an der Eichenstraße in der Baumsiedlung, wo bereits ein Projekt zum Thema Wildbienen entsteht. Die Bienen seien tagsüber aktiv. „Es geschieht aber auch viel in der Nacht“, erläuterte am Dienstag Claudia Koschare, Vorsitzende des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege. Das Nachtleben-Projekt werde daher als Ergänzung auf den Weg gebracht. Der Verein Artenschutz in Franken konnte als Projektentwickler gewonnen werden, Sponsor ist die Deutsche Postcodelotterie.