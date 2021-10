Bücherei Neukirchen-Vluyn : Hunde helfen Kindern beim Lesenlernen

NEUKIRCHEN-VLUYN Die Neukirchen-Vluyner Bücherei lädt Kinder ab der zweiten Klasse zur hundegestützten Leserunde ein. Regelmäßige Treffen mit den Hunden Mina und Wolke sind geplant. Wie die Vierbeiner Kinder zu mehr Lesespaß motivieren.

Eher ungewöhnlichen Besuch von zwei Vierbeinern bekam die Stadtbücherei im Neukirchener Missionshof: Wolke und Mina eroberten im Sturm die Kinderherzen, die sich auf eine Schnupperrunde trafen. Im Veranstaltungsraum machten es sich die Kinder mit Jana Michels und Jan Brodert auf einer Decke gemütlich. Mittendrin Wolke und Mina, für die eine solche Zusammenkunft mit Kindern zum Alltag gehört. Beide Hunde sind ausgebildet als Therapiebegleithunde, die bei den Kindern schnell für eine angenehme und entspannte Atmosphäre sorgen. Beide sind auch empfänglich für jede Menge an Streicheleinheiten und so manches Leckerli.

Termine Wolke und Mina sind freitags, 16.30 Uhr in der Bücherei. Die einstündige Lesezeit richtet sich an maximal drei Kinder. Terminbuchung: 02845 4851.

Lesen sei anders organisiert als die digitale Welt. „Wir wollen Kinder, die in Coronazeiten mangelnden Kontakt hatten, beim Lesenlernen unterstützen, und das in Gemeinschaft mit anderen. Soziale Kontakte fehlten, weil Schulen geschlossen waren und Spielkameraden zuhause bleiben mussten“, so die Büchereileiterin. Corona habe besonders Kinder verändert, weil ihr natürliches Umfeld sich neu aufgestellt habe. Für die begleitenden Eltern gebe die Leserunde entsprechend viel Anregung. „Die Kinder verbinden mit den Hunden eine positive Lesesituation und werden sicherlich auch zu Hause mit den Eltern lesen wollen. Sie erfahren in diesem Kreis, vor anderen in Ruhe vorzulesen und sich zu konzentrieren.“