Brauchtum Rheurdt : Mehr als 40 Aussteller laden zum Martinsmarkt ein

Rheurdt Der Arbeitskreis Eine Welt freut sich, dass in diesem Jahr der Martinsmarkt in Rheurdt wieder statt finden kann. Ein buntes und kreatives Warenangebot soll zum vorweihnachtlichen Bummel einladen.

Bereits seit 2006 veranstaltet der Arbeitskreis Eine Welt in Rheurdt alle zwei Jahre den Martinsmarkt rund um die St. Nikolaus Kirche. Das besondere Flair – mit den verschiedenen Stände, die an der Kirche und im benachbarten Burgerpark ihren Platz finden – hat sich der Martinsmarkt mittlerweile zu einer beliebten vorweihnachtlichen Veranstaltung am ganzen Niederrhein gemausert. Im vergangenen Jahr musste er coronabedingt ausfallen. Als Ersatz hatte der Arbeitskreis 500 Martinstüten gegen Spenden abgegeben. Dieser „Martinsmarkt to go“ fand großen Anklang. Dennoch freuen sich alle Beteiligten nun umso mehr, dass nach der unfreiwilligen Pause im letzten Jahr, die Veranstaltung am Sonntag, 7. November, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr zum achten Mal statt finden kann.