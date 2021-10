Nachtleben in Mönchengladbach : Lockdown war gestern, in der Altstadt wird wieder gefeiert

Im Projekt 42 und anderen Clubs wird wieder gefeiert. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das Nachtleben an der Waldhausener Straße und am Alten Markt ist wieder in Schwung. Club-Betreiber und Wirte haben sich einiges einfallen lassen und investiert, um Feiern trotz Pandemie zu ermöglichen. Bald gibt’s auch Neues im früheren Abacab.