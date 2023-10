Brauchtum in Moers Wo St. Martin 2023 reitet

Bis zum Martinsfest ist es nicht mehr lang hin. Auch in Moers sollen in diesem Jahr wieder Kinder mit bunten Laternen durch die Straßen ziehen. Für den Zeitraum vom 2. bis 16. November wurden bereits mehr als 25 St.-Martins-Züge angemeldet – die meisten von Schulen und Kitas. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Alle bisher angemeldeten Termine in der Übersicht.