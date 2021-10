7 Fakten : Wie Hilden zu seinem Rathaus-Center kam

Hilden Schneeloch gehörte viele Jahre zu den führenden inhabergeführten Geschäften in Hilden. Die Brüder bauen auch das Rathaus-Center. Hier sind sieben Fakten, die Sie vielleicht noch nicht kennen.

1) Am 2. Januar 1919 wird die Firma Adolf Schneeloch in Hilden gegründet. Der Gründer ist Adolf Schneeloch senior, der am 10. Sept. 1871 geboren wurde. Die Firma wird mit einem Schlossereibetrieb geführt. Schneeloch verkauft Öfen und Eisenwaren, mit der Zeit kommen immer mehr Hauhaltswaren dazu.