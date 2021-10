Hilden : Lachen mit dem Meisterboxer

Hilden Die Itterbühne bot bestes Kömodien-Theater. 100 Besucher hatten bei der Premiere im Heinrich-Strangmeier-Saal viel Spaß. Sämtliche Aufführungen sind bereits ausverkauft. Über eine Wiederholung Anfang 2022 wird nachgedacht.

Endlich einmal wieder von Herzen lachen! Das hatten sich bestimmt alle Zuschauer im Heinrich-Strangmeier-Saal des „Alten Helmholtz“ gewünscht, als sie ihre Eintrittskarten für das neue Stück der „Itterbühne“ kauften. Vorweg soviel: „Der Meisterboxer“ (von Otto Schwarz und Carl Mathern) konnte die Sehnsucht nach humoriger Komödien-Unterhaltung absolut stillen. Es stieg in der Hauptrolle nämlich Andreas Brieden in den Ring, pardon!, auf die Bühne. Der Mann ist im echten Leben Mathe- und Informatik-Lehrer und nur in der Freizeit Regisseur und Schauspieler des Laientheaters. Als vermeintlicher Box-Profi schlug er sich Freitag mit einem blauen Auge durch die drei Runden der Premiere.

Ohne zu viel zu verraten, ging es – wie üblich in Komödien – um typische Irrungen und Wirrungen in Beziehungen plus einiger Überraschungseffekte. Das Ende ist ja immer gut! Und die Itterbühne verlagert das Geschehen natürlich nach Hilden. Das machte alles noch besser. Hier nun hat der Marmeladenfabrikant Anton Breitenbach ein Problem mit zu gesunder Ernährung, die Frau Adelheid (Sabine Robrecht is(s)t liebenswürdig vegan) ihm aufdrängt. Was tut der Mann mit Unterstützung seines Freundes Hecht (wie immer überzeugend Withold Fassbender)? Er flüchtet. Und zwar in ein „Alter Ego“ als Boxer, der viel unterwegs sein muss. Natürlich in Begleitung seines Freundes und in Gegenden mit gutem Essen. Dummerweise taucht der echte Meisterboxer Anton Breitenbach für einen Kampf in der Stadthalle auf. Den gibt Oliver Schläbitz als Schwergewicht, der zufällig im Zug Lotte Breitenbach (das erste Mal im Ensemble und entzückend, Nicole Schnelle), die Tochter des falschen Boxers getroffen hat.