Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei neue Todesfälle am Wochenende

Kreis Mettmann Drei Männer aus Erkrath, Haan und Monheim haben ihre Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebt. Das meldete das Kreisgesundheitsamt.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 534 Infizierte erfasst, 42 mehr als am Samstag. Davon leben in Erkrath 68 (+3; 4 neu infiziert), in Haan 31 (+1; 2 neu), in Heiligenhaus 42 (+5; 5 neu), in Hilden 68 (+4; 4 neu), in Langenfeld 43 (+6; 6 neu), in Mettmann 22 (+2, 2 neu), in Monheim 73 (+4; 4 neu), in Ratingen 134 (+11; 11 neu), in Velbert 43 (+6; 6 neu) und in Wülfrath 10 (+/-0).