Störung auch in Solingen : Stadt und Stadtwerke wieder telefonisch erreichbar

Störung auch in Solingen

Update Solingen Eine Störung beim Telefonanbieter Versatel sorgte am Montag dafür, dass die Stadt Solingen sowie die Stadtwerke zwischenzeitlich nicht erreichbar waren. Nun ist die Störung behoben.

Beim Telefonanbieter 1&1 Versatel lag an diesem Montag bundesweit eine Störung vor. Davon betroffen war unter anderem die Solinger Stadtverwaltung. Die städtischen Nummern, die mit 290- beginnen, seien nicht zu erreichten, teilte die Stadt am Montagvormittag mit. Notrufnummern waren in der Klingenstadt demnach nicht von der Störung betroffen.