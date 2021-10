Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern

Kreis Mettmann 33 Covid-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Freitag. Beim Impfgeschehen steigt die Zahl der Erstimpfungen nur um 151, die der voll Geimpften um 340.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 488 Infizierte erfasst, 5 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 68 (+2; 5 neu erkrankt), in Haan 33 (-2; 2 neu), in Heiligenhaus 35 (+1; 1 neu), in Hilden 57 (+2; 7 neu), in Langenfeld 33 (+/-0; 2 neu), in Mettmann 19 (-2; 1 neu), in Monheim 77 (-2; 4 neu), in Ratingen 118 (-6; 7 neu), in Velbert 38 (+1; 4 neu) und in Wülfrath 10 (+1; 1 neu).