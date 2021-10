Polizei bittet um Hinweise : Vermisste Frau aus Hilden wohlbehalten angetroffen

Hilden Die Polizei suchte seit Samstagabend nach der als vermisst Frau aus Hilden. Hubschrauber und Suchhunde waren im Einsatz. Auch die Bevölkerung war um Mithilfe gebeten worden.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei Hilden am Sonntagnachmittag vermelden: Die gesuchte Hildeneren konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Dank gilt allen, die sich an der Suche oder mit Hinweisen beteiligt haben.

Zuvor war die 73-Jährige am Samstagvormittag gegen Mittag in ihrem Wohnumfeld verschwunden. Seitdem fehlte von der Frau, welche an einer leichten Demenz leiden soll, jede Spur. Der Ehemann machte sich zunächst auf die Suche. Vergeblich. Gegen 20 Uhr schaltete der Mann die Polizei ein.